韓國中央防疫對策本部通報，至今天凌晨零時，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達8565例，較18日增加152例；連同稍早確認的病例，死亡人數增至92例。

新增確診數時隔4天又回到100例以上，其中109例來自大邱（97例）及慶尚北道（12例）地區，主因大邱一家療養醫院發生群聚感染，至少有75例確診，使新增病例激增。

大邱市先前因爆發新天地教會群聚感染，一天內新增確診數最高曾達741例的紀錄，之後疫情持續減緩，但近期又出現電話客服中心、療養醫院等小規模群聚感染，確診數再次出現增加趨勢。大邱市至今累計確診6241例居首。

其他新增病例集中在首都圈，首爾市12例、京畿道18例；其他地區蔚山6例，忠清北道、全羅北道各1例，檢疫5例。

韓國聯合新聞通訊社報導，死亡病例截至凌晨零時，較18日增加7例，連同稍早確認的慶尚北道一名81歲男性患者不治，累計92例；解除隔離人數增加407例，共計1947例。

韓國境內接受篩檢人數已超過30萬，其中28萬2555人為陰性，1萬5904人仍在等待結果揭曉。

(中央社)