自陸外交部發言人趙立堅在未有證據下，提出「美軍帶病毒進武漢」，引起美中政壇口水戰，美國總統川普也改稱外國病毒為「中國病毒」，引起爭議。雖然川普18日再次強調他只是強調病毒起源，並未種族歧視，但世界衛生組織突發衛生事件執行主任萊恩對此警告，WHO一向避免以個體或地區描述病毒，且當年起於北美的H1N1，也沒人稱是北美流感。

川普18日再次以「中國病毒」稱新冠病毒，雖然他強調只是指出病毒起源，並未歧視種族，但WHO官員對此提出警告，並稱當年起於北美的H1N1也沒稱是北美流感。

川普18日在疫情記者會上再次使用「中國病毒」一詞，並在推特上宣稱他對「中國病毒」一向嚴肅看待，這已是他連續3天使用此一詞彙。對於外界懷疑他是在歧視華人，川普堅稱這完全無涉種族歧視，病毒來自大陸，他希望能用詞精確；對於大陸指責病毒是由美軍帶入，川普再次強調「這是不可能的，只要我在任一天，就不可能發生。病毒是來自中國」。

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China - against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

綜合《南華早報》與《CNBC》報導指出，萊恩（Mike Ryan）表示，病毒沒有邊界限制，它們也不在乎人們的種族，膚色以及你銀行內的存款，所以當描述病毒時所用的措辭相當重要，「我們也避免以人類個體描述病毒，防止兩者之間的連結」，而中國病毒此一說法恐會不經意的導致「種族描述」。

萊恩也強調，此時是抗擊病毒的時刻，而不是責怪誰，2009年H1N1流感大流行是始於北美，WHO也沒把它稱作北美流感，所以當遇到其他病毒時，我們採用同樣的命名方式，避免同地域聯繫。

此外，報導也指出，微軟創辦人比爾蓋茲在這一點上也同意萊恩，並在素有美國PTT之稱的「Reddit」的線上「有問必答」上表示，「我們不應該稱病毒為中國病毒」。

報導指出，WHO官方在命名病毒或疾病的通稱時，通常會避免汙名化特定國家或團體，選擇與地理位置、動物、個人或團體無關的名字。

(中時電子報)