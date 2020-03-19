中科院涉密人員過境香港 嚴德發：保防安全沒問題 11:372020/03/19 中時 姚志平 、 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發19日受訪。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立委趙天麟爆料指出自去年10月至今，至少有10名中科院涉密人員過境香港，另有2人從大陸旅遊返台後立刻接辦機密事務，軍方卻一無所悉，國防部長嚴德發19日受訪時指出，這10位人員是過境、轉機，事後也查證，在保防安全上沒有任何問題。 嚴德發強調，有關中科院人員赴中港澳都有掌握，這10名是涉密人員，但是過境轉機，事後查證在保防安全上沒有問題，有2位是沒有涉密的，回來也有做安全查核，確實沒問題才會按照中科院規劃作工作調整，不會有洩密發生。 (中時 ) #人員 #安全 #10 #保防 #中科院 也許您會感興趣 推薦閱讀 有關肺炎，你不可不知的3件事！ 08:012020/03/15 財經 台南市出租套房火警 1男重傷送醫 23:512020/03/15 社會 地震10秒預警系統4／6上線！ 17:232020/03/16 日常 漁市攤商 竹市府罩得到 04:102020/03/17 地方新聞 視障少男摸學姐胸部 判賠10萬元 14:482020/03/17 社會 詐騙集團金流債務糾紛談判衝突 槍擊1死1傷判10年6月 14:462020/03/17 社會 城隍廟送負壓隔離艙 竹市消防防疫能量倍增 20:072020/03/17 生活 吃到退房！天成搶宅客 加碼到「一泊四食」 21:292020/03/17 旅遊 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 嚴防境外移入 抵京航班先分流 04:102020/03/19 兩岸要聞 政治熱門新聞 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 指揮中心這項防疫決策 趙少康氣到拍桌 - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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