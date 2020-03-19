立委趙天麟爆料指出自去年10月至今，至少有10名中科院涉密人員過境香港，另有2人從大陸旅遊返台後立刻接辦機密事務，軍方卻一無所悉，國防部長嚴德發19日受訪時指出，這10位人員是過境、轉機，事後也查證，在保防安全上沒有任何問題。

嚴德發強調，有關中科院人員赴中港澳都有掌握，這10名是涉密人員，但是過境轉機，事後查證在保防安全上沒有問題，有2位是沒有涉密的，回來也有做安全查核，確實沒問題才會按照中科院規劃作工作調整，不會有洩密發生。

(中時 )