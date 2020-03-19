【現場直播】入境管制首日最新情況 外交部記者會｜2020.03.19

新冠肺炎全球蔓延，疫情指揮官陳時中在昨日宣布從19日開始，將對入境人士進行全面管制，非本國籍人士若無相關許可，將全面禁止入境，而無論是本國或是外國人士，在入境後都將進行14天的居家隔離檢疫。

對此，今日外交部召開記者會，要說明入境管制後的首日狀況。

外交部發言人歐江安表示，關於目前滯留外國的旅行團，外交部已經通過各種管道聯繫相關單位、航空公司進行交涉，目前已經有多團旅客已經規劃好回台的行程；其中滯留摩洛哥的國人已經做好相關協調、安排，將陸續搭機回國。

(中時電子報)