新冠肺炎全球蔓延，疫情指揮官陳時中在昨日宣布從19日開始，將對入境人士進行全面管制，非本國籍人士若無相關許可，將全面禁止入境，而無論是本國或是外國人士，在入境後都將進行14天的居家隔離檢疫。
對此，今日外交部召開記者會，要說明入境管制後的首日狀況。
外交部發言人歐江安表示，關於目前滯留外國的旅行團，外交部已經通過各種管道聯繫相關單位、航空公司進行交涉，目前已經有多團旅客已經規劃好回台的行程；其中滯留摩洛哥的國人已經做好相關協調、安排，將陸續搭機回國。
(中時電子報)
新冠肺炎全球蔓延，疫情指揮官陳時中在昨日宣布從19日開始，將對入境人士進行全面管制，非本國籍人士若無相關許可，將全面禁止入境，而無論是本國或是外國人士，在入境後都將進行14天的居家隔離檢疫。
對此，今日外交部召開記者會，要說明入境管制後的首日狀況。
外交部發言人歐江安表示，關於目前滯留外國的旅行團，外交部已經通過各種管道聯繫相關單位、航空公司進行交涉，目前已經有多團旅客已經規劃好回台的行程；其中滯留摩洛哥的國人已經做好相關協調、安排，將陸續搭機回國。
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