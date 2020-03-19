預期台灣央行今天理監事會後將宣布降息，銀行利差將再受壓縮，外資昨天再擴大拋售金融股，前3大賣超個股全是金融股，包括玉山金(2884)、中信金(2891)和第一金(2892)。而前10大的賣超個股中為金融股還有台新金(2887)、開發金(2883)及兆豐金(2886)等。

早盤金融類股指數重挫逾5個百分點，指數下探千點大關，再創2016年11月以來新低。盤中玉山金、台新金等均觸及跌停價。

台新金去年全年稅後淨利創下歷年新高達144.9億元、年成長12％，每股稅後盈餘（EPS）1.19元，股東權益報酬率9.54％，年底每股淨值12.86元。去年金控與台新銀行資本適足率分別為118.9％及14.4％，台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.17％及814.6％，授信資產品質持續維持良好。

玉山金方面，玉山金已連8年獲利創高，每股純益(EPS)1.73元、股東權益報酬率(ROE)12.07%、資產報酬率(ROA)0.84%更創金控成立以來最高。玉山金2019全年稅後純益首度突破200億元、達200.99億元，較前一年成長17.8%，主要來自核心子公司玉山銀行稅後純益成長14.9%，ROE11.95%，獲利成長率及ROE均為所有金控旗下銀行的第1名。

(時報資訊)