亞獅康-KY(6497)2019年全年度淨損為4700萬美元，包含於2019年第四季認列Varlitinib無形資產減值2,300萬美元的一次性減損。排除此項非現金減值支出，2019年全年度淨損僅為2,390萬美元，2018年全年度淨損為4,220萬美元。

亞獅康截至2019年12月31日，現金、約當現金和短期投資總額為2,220萬美元，截至2018年12月31日為2,890萬美元。

亞獅康-KY執行長傅勇說，2019年對亞獅康來說是極具變革的一年，將研發工作聚焦於極具潛力的ASLAN004，去年12月公布針對異位性皮膚炎多劑量遞增藥物測試的數據非常令人振奮，初期跡象顯示具有療效且副作用低，相信ASLAN004具有潛力成為治療異位性皮膚炎的最佳藥物。

傅勇說，目前第二劑量族群的受試者招募狀況良好，計劃等到第三劑量族群試驗結束後公布完整的解盲數據，而非在第二劑量族群試驗結束後公布解盲數據。公司近期甫完成的現金增資對完成上述研發進程奠定了良好基礎，同時準備在2021年初啟動第2b期研究，作為ASLAN004研發計畫的下一步。

(時報資訊)