我國籍國際奧會委員吳經國以健康理由申請退休，台灣將面臨半世紀以來首度沒有國際奧會委員的窘境。國際奧會（IOC）會不會再提名我國籍的奧會委員備受關注。萬一沒有，我國參與奧運的權利是否受到影響，相信國人一定十分關心。

奧會委員是國際奧會派駐各國的代表，而非會員國派駐奧會的大使，提名主動權在國際奧會，特別是德國籍的國際奧會主席巴赫。我國籍上一位國際奧會委員徐亨50多年前就是在美國籍國際奧會主席布倫達治力挺下，於共產國家奧會委員一面反對聲中當選。吳經國當年能夠無縫接軌，西班牙籍國際奧會主席薩馬朗奇也幫了大忙。

奧林匹克五環。(黃樹德提供)

從大陸時代開始，我國一度擁有王正廷、孔祥熙（蔣中正總統的姊夫）、董守義等三席委員，陣容十分強大。1949年兩岸分治，董守義留在大陸，配合中共全面退出奧會政策而辭職；留在自由世界的王正廷、孔祥熙無心會務，也跟著辭職。我國一下從三席驟降為零，偏偏中華民國會籍保衛戰方興未艾，我國在國際奧會卻無人代言，情況十分危急，直到徐亨當選才改善。

1980年代奧會模式確立後，海峽兩岸的會籍爭議也跟著落幕，我國以中華台北名義參賽的權益也受到保障，惟兩岸關係日趨緊張，建立在一個中國前提下簽署的奧運模式會不會生變，值得國人注意。所謂生變分內外兩個層面，國內台獨力量愈來愈強，東奧正名公投把中華奧會嚇出一身冷汗，獨派還會不會有動作，如果國際奧會判定我以政治干涉體育，在沒有我國籍委員的情況下，台灣處境堪慮。對外，則是來自對岸的挑戰。

中華奧會當務之急是向國際奧會爭取提名我國籍的新委員，會不會成不得而知，但不努力就沒機會。但要提醒大家的是，吳經國當年能獲提名，很大程度是兩岸彼此的諒解，以及奧會模式奠定的基礎，如今國內不少人對奧會模式有意見，加上兩岸日益敵對，勢必增添提名的難度。

附帶一提，天主教樞機主教的任命也有異曲同工之妙，單國璽樞機主教過世後，教宗也一直未提名我國籍的樞機主教，合理懷疑，教廷一定有把提名問題與兩岸關係掛勾。

(中時電子報)