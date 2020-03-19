在道瓊指數跌破2萬點，台積電(2330)除息加上ADR因傳出員工感染新冠肺炎而重挫影響，台股開盤9000點及10年線9110點直接失守，盤中跌幅持續擴大，跌點逼近500點，跌幅超過5.3％，預估成交金額達到2600億元。

分析師指出，新冠疫情全球擴大，到目前仍未見到高峰，市場籠罩保守悲觀氛圍，美股熔斷不止，更引爆市場恐慌。台股昨天期貨結算後，公布確診病例達到三位數，盤後台指期新倉開盤持續大跌，隨著台積電ADR重挫，台指夜盤下探到8565點，對今天開盤帶來壓力。

台股現貨開盤後，摜破9000點、10年線，隨著亞股跌勢擴大及美國期指由紅翻黑，台股跌幅超過5％，技術面上，日KD進入超賣區，有低檔鈍化跡象，周K值今天亦來到20位置，月KD開口加大，技術面到目前還沒有止跌訊號。

外資近期每天以200～300億元金額大舉賣超台股，3月以來賣超接近3000億元，創史上單月最多，今天台股跌幅來看，恐突破3000億元，國安基金下午開會，是否進場消化外資賣壓，為台股帶來止跌動力，則是近期觀察重點。

(時報資訊)