外資針對神盾(6462)出具最新研究報告指出，神盾目前手握三星訂單穩定，對於大陸鳩品牌客戶的布局也按計畫進行，只是受到新型冠狀病毒的影響，市場動能放緩，故美系外資將神盾目標價由250元調降到145元、維持中立評等，歐系外資則將目標價由260元調降到200元、維持評等優於大盤。

美系外資表示，神盾上半年來自於韓國三星的訂單穩定，該拿下的單都有拿下，但受到新型冠狀病毒的影響，出貨恐會有推遲風險，惟目前神盾在鏡頭式光學指紋辨識的毛利率都還是相當穩定，但目前受到疫情影響，對於三星的銷售潛在疲軟風險，加上大陸市場放緩，將神盾2020年鏡頭式光學指紋辨識出貨由8500萬套調降到7000~7500萬套，目標價由250元調降到145元、維持中立評等。

歐系外資表示，神盾第一季營收儘管受到斷鏈和季節性調整，但預計仍較去年同期成長，且3月營收將優於1月、2月，此外，上半年對於三星的訂單穩定，故第二季出貨也會較第一季成長。

在大陸市場方面，歐系外資表示，神盾去年第四季已經針對大陸第一家品牌手機客戶出貨，現在第二家的也持續朝向量產努力，該品牌為華為的機率很高，總體而言，神盾2020年的能見度有限，在全球新型冠狀病毒疫情威脅下，神盾的目標仍是實現穩定的銷售、收入增長，將其目標價由260元調降到200元、評等優於大盤。

(時報資訊)