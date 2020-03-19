辛辛那提紅人19日緊急發表聲明，表示在春訓基地的一名員工接受新冠肺炎檢測，結果為陽性，是美職第3起確診案例，也是首位感染的球團員工。紅人球團表示，所有的紅人職員都已自我隔離並接受檢測。

先前洋基小聯盟體系有2名球員先後傳出確診，不過並未透露姓名，相隔數天，近日都待在亞利桑那州的紅人員工也傳出確診，紅人在聲明中表示，「這位員工可能受感染時間為2月29日至3月14日，供您參考。且與該員工有密切聯繫的人員都正接受檢測，並自我隔離。」紅人球團強調會遵循預防及治療新冠肺炎的準則。

這名紅人職員受到感染後，不僅紅人球員例如剛加盟的日籍球星秋山翔吾要提高警覺，值得注意的是，印地安人隊今年也與紅人共用春訓基地，台灣選手有張育成、吉力吉撈．鞏冠效力印隊。

大聯盟賽事在新冠肺炎影響下，至少要延到5月中才有可能開幕，目前大聯盟鼓勵球員返家，不過若想要繼續訓練，基地只對40人名單球員開放，且包含正式訓練在內，禁止任何有組織性的團體活動。

(中時 )