美研究所預測全球3百萬個工作崗位恐因疫情而消失 10:442020/03/19 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國經濟政策研究所近日公布的數據顯示，預計到今夏，新冠肺炎可能會導致全球300萬個工作崗位的流失。 據《央視》報導，該機構指出，僅溫和的經濟措施是不足以挽救大面積的失業局面。美國經濟政策研究所主任喬什比文斯（Josh Bivens）表示，目前來看，一場由新冠肺炎引發的經濟衰退已是勢不可當，而當下的經濟政策將決定衰退的程度、時間，以及經濟反彈的速度。 之前，美國財政部長梅努欽警告，如果沒有政府干預，美國的失業率可能上升至20％。 (旺報 ) #經濟 #美國 #政策 #經濟政策 #研究所 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論／600億有用在刀口上嗎 04:102020/03/15 時論廣場 中美防疫 比過才知優劣 04:102020/03/15 時論廣場 《國際經濟》日本1月機械訂單意外反彈，惟疫情籠罩經濟前景 10:512020/03/16 財經 安本標準：唯有疫情控制 政府推刺激經濟政策效益才會顯現 14:132020/03/16 財經 疫情衝擊 高盛下修美Q1與Q2經濟成長預測 15:182020/03/16 國際 美單月連降6碼 恐金融危機前兆 04:092020/03/17 焦點新聞 股債市震盪 高評級債宜布局 04:102020/03/17 投資理財 IMF前首席經濟學家：全球衰退可能已到來 11:512020/03/17 財經 瑞銀汪濤估陸首季GDP下降5％ 全年增速1.5％ 13:522020/03/18 財經 疫情衝擊亞洲至Q2 U型反轉機率高 04:092020/03/19 焦點新聞 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 程式砍單？台股一度大屠殺550點 400檔高掛跌停 - 即時 - 工商 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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