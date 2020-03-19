美國經濟政策研究所近日公布的數據顯示，預計到今夏，新冠肺炎可能會導致全球300萬個工作崗位的流失。

據《央視》報導，該機構指出，僅溫和的經濟措施是不足以挽救大面積的失業局面。美國經濟政策研究所主任喬什比文斯（Josh Bivens）表示，目前來看，一場由新冠肺炎引發的經濟衰退已是勢不可當，而當下的經濟政策將決定衰退的程度、時間，以及經濟反彈的速度。

之前，美國財政部長梅努欽警告，如果沒有政府干預，美國的失業率可能上升至20％。

(旺報 )