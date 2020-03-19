37歲大陸男星高雲翔2018年在澳洲拍戲時爆和製片王晶捲入性侵疑雲，官司進行2年。今(19日)當地法院宣判，高雲翔和王晶所有罪名不成立，休庭時眾人激動落淚，法庭內哭成一片，而上周高雲翔律師總結了受害女18個謊言和疑點，應是全案逆轉關鍵。

2018年3月高雲翔在澳洲拍攝《阿那亞戀情》，妻子董璇拍完戲分後就先回大陸，未料全片殺青後竟爆出高雲翔涉嫌性侵案，董璇為救夫不僅付出了約6800萬的天價保釋金，但1年後兩人仍黯然宣布離婚，不久高雲翔遭《巴清傳》投資方唐德影視起訴，高雲翔罕見在微博上發聲，強調被告的是自己，與董璇無關。

今年2月全案重審，據《今日澳洲》報導，上周高雲翔律師總結了受害女子的18個疑點，包括1.受害女對不同人提供不同版本的證詞。2.回答檢方時對答如流，回答辯方律師時卻要請翻譯。3.受害女推翻起初報警證詞「有很多不準確」。4.先稱沒有被侵入式性行為，之後又改口稱不確定。5.受害女起初告知警方王晶「當晚不行」，後來又稱「有時可，有時不可，被反覆折磨」。6.女稱在KTV時是被高雲翔要求坐到身邊，和監視影像不符。7.女提出合影要求，後又改口稱不記得誰提的。8.受害女自稱知道保留證據的重要性，卻主動刪除了手機內很多訊息。9.受害女自稱「為了工作」當晚才去KTV，但言行不符。

高雲翔律師又表示：10.受害女當晚有很多理由離開，不僅最後沒離開，還對老公和女兒的催促訊息置之不理。11.女稱當晚被王晶強吻，但許多證人都指兩人是像戀人般法式熱吻。12.女稱不斷逃避王晶，但影片中可見她主動跑去跟對方在吸菸。13.當晚從洗手間回來後，該女是主動坐回王晶身邊。14.女稱王晶行為讓她不舒服，卻無法舉證。15.監視器影片可見該女主動將手放在王晶腿上，她卻辯稱是無意碰到。16.出現監視器影片後，受害女開始大改證詞。17.影片與受害女證詞有諸多矛盾。18.受害女稱到王晶房間是為了喝一杯，見高雲翔出現，該女主動取消叫計程車，事後卻告知自己的丈夫另一版本說詞。

今高雲翔、王晶雙雙獲判無罪，當地媒體報導，高雲翔當時雙手合十，如釋重負地向陪審團鞠躬，轉身向台下觀眾比出「YEAH」的手勢，休庭後許多人都在法庭內大哭，而因目前疫情影響，高雲翔、王晶雖已無事，但因澳洲出境禁令，兩人暫時無法立刻返回大陸。

(中時電子報)