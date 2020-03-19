人民幣中間價貶194點 4個半月來新低 10:442020/03/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行19日公布，人民幣兌美元中間價報7.0522，較18日7.0328下貶194個基點、貶幅0.28％，創2019年10月31日以來新低。 人民幣兌美元中間價截至19日已經連3貶。19日中間價較18日在岸官方收盤價下貶262個基點，較夜間收盤價下貶57個基點。 (工商 ) #基點 #人民幣兌美元中間價 #收盤價 #新低 #人民幣中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 法國市長選舉疫情中登場 過半棄權投票率新低 08:512020/03/16 國際 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 《港股》恆指重挫4.03％，創逾3年新低 16:482020/03/16 財經 2月人民幣存款餘額 創6年新低 17:132020/03/16 財經 恒指收跌4.03％ 險守23,000點 刷新逾三年新低 17:122020/03/16 財經 《金融》2月OBU和DBU人民幣存款餘額2519.31億元，創6年新低 17:392020/03/16 財經 2月人民幣存款2519.3億 續降至6年新低 20:272020/03/16 財經 人民幣存款 台降至6年新低 04:092020/03/17 焦點新聞 《美股掃瞄》美股消息面：聯準會梭哈加劇恐慌，油價創4年新低 08:532020/03/17 財經 路透：人民幣中間價估開在7.0141元附近 09:172020/03/17 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 程式砍單？台股一度大屠殺550點 400檔高掛跌停 - 即時 - 工商 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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