中國人民銀行19日公布，人民幣兌美元中間價報7.0522，較18日7.0328下貶194個基點、貶幅0.28％，創2019年10月31日以來新低。

人民幣兌美元中間價截至19日已經連3貶。19日中間價較18日在岸官方收盤價下貶262個基點，較夜間收盤價下貶57個基點。

(工商 )