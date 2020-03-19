高雄經發局19日表示，為了因應新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊產業，邀集產官學獻策，前行政院副院長杜紫軍建議，短期應以紓困為主，協助企業先渡過這一波難關，高市府可善加利用高雄銀行的資源，並在振興經濟期間，可協調相關局處，爭取中央計畫，尤其是5G實證場域等相關資通訊產業應用。

高雄經發局說，許多產業受到疫情衝擊，高市府經發局18日召開「高雄產經顧問諮詢團大會」，由前行政院副院長杜紫軍在線上與經發局長伏和中，共同主持，邀集高雄港都上市櫃協會、工商建設研究會等產業公協會、法人智庫、政府與學校代表等，大約20位重量級專家學者出席，討論與交流疫情影響層面，並提出產業的因應策略及建議。

高雄經發局長伏和中在會中，說明疫情對台灣產業的影響，其中，金屬、石化、電子零組件、半導體、服務業，佔高雄總銷售額近七成，因疫情關係，受到了不小的衝擊。對此，中央推出紓困計畫，高雄市政府也針對相關產業提出「防疫紓困大補帖」方案，鏈結中央資源，加碼給予廠商補助。

高雄經發局表示，會中，專家建議高市府，應為產業模式改變預作準備，可提供免費線上課程，讓民眾使用、針對中央發放的振興抵用券，進行加碼，並成立專家輔導團、印製紓困手冊等，協助中小企業進行申請，針對企業的投資辦理退稅，鼓勵房東減免租金。

前行政院副院長杜紫軍建議，短期應以紓困為主，協助企業先渡過這一波難關，高市府可善加利用高雄銀行的資源，並在振興高雄經濟期間，可協調相關局處爭取中央計畫，尤其是5G實證場域等相關資通訊產業應用。

高雄副市長葉匡時綜整會中專家建議指出，由於這波疫情，使得許多產業已經改變原有運作模式，例如外送經濟、宅經濟、以及「無接觸」的模式，趁勢崛起，業者應思考商業模式的創新，透過法人、學界，以地方的輔導案，爭取中央的研發、建置補助案，提升高雄產業暨相關服務支援附加價值。

(工商 )