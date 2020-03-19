陸新冠肺炎武漢新增首度掛零！新增34例全為境外輸入 10:512020/03/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸武漢示意圖。(圖/新華社資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸新冠肺炎疫情緩和，18日數據首度出現新增確診病例全數屬於境外輸入，武漢新增確診病例首度掛零。 據國務院衛健委數據顯示，18日共新增34例確診全為境外輸入（北京21例，廣東9例，上海2例，黑龍江1例，浙江1例），累計報告境外輸入確診病例189例。 同時，18日新增死亡8例均來自湖北，其中武漢6例。截至18日24時，大陸累計確診病例80,928例，死亡累計3,245例， (工商 ) #武漢肺炎 #新冠肺炎 #確診 #大陸 #兩岸 #境外輸入 也許您會感興趣 推薦閱讀 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 兩岸熱門新聞 陸新冠肺炎武漢新增首度掛零！新增34例全為境外輸入 - 兩岸 - 工商 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 又傳隨機殺人！19歲男大生猛砍2歲女童…頭部連中5刀慘死血泊中 - 兩岸 陸生無法返台就讀 國台辦籲台保障權益 - 兩岸 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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