大陸新冠肺炎疫情緩和，18日數據首度出現新增確診病例全數屬於境外輸入，武漢新增確診病例首度掛零。

據國務院衛健委數據顯示，18日共新增34例確診全為境外輸入（北京21例，廣東9例，上海2例，黑龍江1例，浙江1例），累計報告境外輸入確診病例189例。

同時，18日新增死亡8例均來自湖北，其中武漢6例。截至18日24時，大陸累計確診病例80,928例，死亡累計3,245例，

(工商 )

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