新冠肺炎疫情蔓延至全球，台灣昨日新增23例確診病例，已累計達100例，而這23名新增個案中，有3例屬於高風險，包括1名來台灣旅遊的法國人、20多歲本土女性和1名印尼回台的民眾，其中案83這名法國人，他於3/12從法國來台旅遊，直到3/16有症狀才採檢確診，中間已在社區內活動4天，風險較高。

張上淳教授表示，案100為一名20多歲女性，沒有旅遊史，於12日開始出現症狀，至診所就醫服藥後，症狀仍未減緩，16日再度到同一間診所看診，隔日改到醫院看診，經採檢後確診。指揮官陳時中強調，該個案沒有旅遊史且生活單純，「這令我們比較擔憂」，感染源仍待釐清，同時也表示，最近是疫情的一個高峰期。

除此之外，新冠病毒的特性也逐漸改變，台大醫院兒童感染科主任黃立民教授表示，本來認為新冠病毒喜歡下呼吸道，所以檢測時採檢痰液體比較好，但後來發現採鼻子的檢體陽性率很高的，大概到6~7成，所以我們猜想這個病毒應該是開始適應上呼吸道了，目前台灣還是採口咽部檢體比較多，未來是否要改變要看指揮中心的決定。

黃立民也說，新冠病毒目前的傳染力已經不輸流感病毒，流感病毒是公認已經經過一百年我們人類無法對抗的病毒，疫苗效果只是中等而已，每年都有5~10%的人還是會感染，如果新冠病毒和流感一樣厲害，那防疫就會更加吃力。至於「鎖國」的防疫措施，黃立民認為目的是兩周內不讓外國人進來，騰出時間控制國內的疫情，如果全世界都在鎖國，境外移入的感染應在一個月內慢慢降低，但若是超過一個月就很難估計了。

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(中時電子報)