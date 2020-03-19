新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 10:392020/03/19 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 短短24小時內，英國的每日死亡率就倍增，如今確診人數超過2,600，而死亡人數也已破百。 據《每日郵報》（DailyMail）19日報導，英國首相強森（Boris Johnson）已明白表示，他「不排除一切可能」，倫敦這「超級傳播者」大城或許幾天內就會徹底封城。如今已有2萬英軍待命，準備實施新冠肺炎管制新法。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #全球 #倫敦 #封城 #英國 #軍隊 #新冠疫情 #飆升 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬尼拉封城一個月 村田三星電機MLCC供給更緊 04:102020/03/16 產業．科技 馬尼拉封城一個月 MLCC供給埋變數 09:202020/03/16 財經 《國際社會》因應新冠疫情危機，傳國際奧委會明開會討論 15:062020/03/16 財經 新冠疫情大爆發 美向封城邁進 16:222020/03/16 國際 紐西蘭總理：仿效台灣模式 對抗新冠疫情 16:492020/03/16 國際 BBC：「中國抗疫模式」引全球反思 難以在全世界複製 20:222020/03/16 國際 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 23:552020/03/16 財經 美禁50人以上集會 朝封城邁進 01:062020/03/17 國際大事 舊金山「封城」700萬民眾禁出門 07:192020/03/17 國際 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 軍事熱門新聞 新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 - 軍事 嚴德發：會研討總長任期是否限齡 - 軍事 嚴德發立院證實：按進度 高教機6月首飛沒問題 - 軍事 嚴德發：5月份後備教召暫停 - 軍事 怎麼了？美東6航母全都家裡蹲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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