短短24小時內，英國的每日死亡率就倍增，如今確診人數超過2,600，而死亡人數也已破百。

據《每日郵報》（DailyMail）19日報導，英國首相強森（Boris Johnson）已明白表示，他「不排除一切可能」，倫敦這「超級傳播者」大城或許幾天內就會徹底封城。如今已有2萬英軍待命，準備實施新冠肺炎管制新法。

(中時電子報)