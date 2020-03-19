澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（19日）凌晨公布，當地增兩宗病例，累計17宗確診。其中一名患者是19歲留英女學生，3月中從倫敦經新加坡到港，分別坐新加坡航空SQ317及SQ856，再坐車經港珠澳大橋返澳門，同行一名同學已返回香港。

另一病例是澳門第14宗確診者的11歲兒子，3月17日由印尼雅加達乘國泰航空CX718到港，再坐金巴經港珠澳大橋返澳。

(中時 )