澳門增兩確診 皆經港珠澳大橋返澳 10:452020/03/19 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中新社資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心今日（19日）凌晨公布，當地增兩宗病例，累計17宗確診。其中一名患者是19歲留英女學生，3月中從倫敦經新加坡到港，分別坐新加坡航空SQ317及SQ856，再坐車經港珠澳大橋返澳門，同行一名同學已返回香港。 另一病例是澳門第14宗確診者的11歲兒子，3月17日由印尼雅加達乘國泰航空CX718到港，再坐金巴經港珠澳大橋返澳。 (中時 ) #港珠澳大橋 #澳門 #香港 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 法國市長投票日 增加近千例新冠肺炎 累計5423例 06:342020/03/16 國際 新冠肺炎轉成常態化季節疾病？鍾南山審慎回應 13:332020/03/16 兩岸 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 《光電股》新冠肺炎疫情延燒，晶睿廖禎祺：謹慎看待衝擊 16:142020/03/18 財經 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 兩岸熱門新聞 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 陸新冠肺炎武漢新增首度掛零！新增34例全為境外輸入 - 兩岸 - 工商 又傳隨機殺人！19歲男大生猛砍2歲女童…頭部連中5刀慘死血泊中 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 陸學者：中美已進入全面競鬥 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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