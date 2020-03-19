新冠肺炎蔓延全球，民進黨立委劉世芳今天質詢行政院人事總處人事長施能傑，將來會不會管制公務員出國？施能傑表示，根據他們新公布的規定，公務員請假出國一定要機關首長准假，但如果要去被列為第三級警示的國家，就一定不會准，管制公務員出國還必須要看疫情指揮中心，但目前已經形同禁止了。

劉世芳認為，大部分人都還是遵從疫情指揮中心指示，但是如果還是有公務員明知故犯，回來又出事，那不該給他的權利就不該給他，甚至要剝奪他部分假期跟處罰，尤其是公務員還出國趴趴走就是錯誤示範，人事總處應該要祭出鐵腕政策管制出國。

施能傑表示，是否管制公務員出國還是要看疫情指揮中心，但是前天他們最新公布的差假規定，公務員出國必須要填寫資料要去什麼國家，請假出國若要前往第三級警示國家，要主管准假，三級是一定不會被准假，但現在幾乎主要旅遊國家都被列為三級，等於形同禁止出國了。

施能傑也說，如果出國回來有狀況，被認定是可歸責於你自己的，就不會再准假，且回來可能會被議處。

民進黨立委鍾佳濱也質詢，目前是用請假出國首長不准假的方式來規範，但如果是利用自己例假日出國，就不必特別請假，要如何處理？施能傑表示，只要是出國，不管平日還是例假日，目前規定都是必須要申報出國要去哪裡，目前也會做勸阻，但如果硬是要違反規定，就會有相關處理。

(中時 )