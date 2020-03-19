日本三協株式會社總務課長中澤祥基涉嫌掏空公司20億日元，與台籍呂姓女子假結婚、在台洗錢5億日圓。一審中澤遭判4年，高雄高分院19日撤銷原判，改判中澤3年8月、併科罰金50萬元，刑期執行完畢後驅逐出境。

中澤掏空公司25億日圓（約台幣7億元），曾遭日本列為重大經濟要犯，2018年4月在台落網，當年7月已被遣返日本。由於台灣與日本雙方無引渡條例，高雄高分院將交付高雄地檢署發布通緝。

中澤2014年在日本犯下轟動掏空案，當時他在日本知名企業三協株式會社擔任總務課長，利用職務之便偷了公司25億日圓後就來台躲藏。2018年4月中澤有意潛逃出境，向移民署申辦出境文件時被刑事局查獲，一名呂姓女子及其妹妹也一同落網。

2003年起，中澤因職務之便，可以用公司名義開帳戶，便著手開始掏空公司。和在日本工作的呂女結婚後，兩人更計畫性掏空公款，事後躲藏於台灣。

中澤落網時曾表示「終於可以安心睡覺了」，也強調想回家，還向員警借手機打給日本的父母親，淚流滿面。

不過，中澤在高雄地檢署辦理交保、面對記者追問掏空贓款去向時，神情竟一派輕鬆表示「全部花光了」。據了解，中澤和呂女落網前時常出入五星級飯店消費、吃美食，每月刷卡消費高達數十萬元，生活非常豪奢。

高雄高分院19日依洗錢防制法洗錢罪，改判中澤3年8月、併科罰金50萬元，罰金若易服勞役，以1日2000元計算。呂女處3年2月、罰金35萬元。呂女胞妹處2年8月、罰金25萬元，未扣案不法所得896萬餘元沒收。

(中時 )