貓咪在誘捕籠附近徘迴。（台灣之心夜貓志工隊提供／陳世宗台中傳真）

台灣之心愛護動物協會自2015年開始，針對流浪貓的問題成立「夜貓志工隊」，配合貓咪及餵養人出沒的時間，以貼近貓咪習性的方式，執行TNvR(Trap捕捉-Neuter絕育-Vaccinate疫苗-Return回置)；台灣之心推出的多元浪貓絕育計畫，已為超過71,000隻放養及流浪貓絕育，其中夜貓志工隊更是功不可沒。

台灣之心調查，許多民眾習慣於晚餐後將廚餘棄於屋外，傍晚特別容易引來貓群覓食。甚至有部分人士餵食後未將剩餘食物妥善收拾，造成環境髒亂；加上未絕育的貓咪在發情季節會有叫春、群聚、鬥毆等行為。這樣的惡性循環，讓居民對流浪貓的印象更加反感。

夜貓志工隊發現習慣人類餵食的貓咪，口味變得刁鑽也較不健康。執行任務時，除向民眾強調絕育的重要性，也宣導「乾淨餵食」的觀念，也就是改餵乾飼料且餵食後收拾，以保持環境衛生；為了誘捕貓咪，夜貓隊常要端出美味貓食，還要耐心與貓咪玩躲貓貓，以溫和的方式，讓貓咪自發性地走入籠內，完成絕育手術。

台灣之心夜貓志工隊指出，流浪犬、貓是民眾必然會遇到的社會議題，不只是流浪貓，在街頭生活的流浪狗，同樣面臨著各種危機，且無法獲得妥善的照顧，如：飢餓、疾病、毒殺...等。自2017年起，台灣正式成為零撲殺的國家，擴大絕育規模與能量，配合TNvR以人道且有效的方式控制遊蕩犬、貓數量，是目前不可不做的源頭阻斷工作。

台灣之心除政策倡議、教育外，並以多元化流浪犬貓絕育計畫，積極推行TNvR，包含下鄉絕育行動、駐紮任務…等，試圖改變浪犬、貓的命運。自2012年成立以來，已成功絕育超過11萬隻犬、貓，希望從源頭減量，減緩與人類及野生動物的衝突。

(中時 )