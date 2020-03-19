台灣跟進全世界多國的鎖國政策，宣布19日起禁止外國人入境，包括國人返台也要居家檢疫，機場防疫車隊需求量暴增，候車處大排長龍，桃園機場公司總經理林祥生指出，今日需求量暴增10倍，已協調加派計程車、租賃車與遊覽車，預計可提供3400趟服務。

立委李昆澤今在立法院交通委員會質疑，需要居家檢疫者不能搭乘大眾運輸，許多人沒有親人接送，必須依賴計程車或遊覽車，但是車隊運能不足，導致民眾返國還要在候車區苦等，要求交通部重新檢視運能。

林祥生坦言，今日搭車人數暴增10倍，現在400輛排班計程車全部投入新竹以北路程支援，又從松山機場抽調50輛支援，台中以南則是協調國光客運支援；租賃車方面，已擴增至200輛。他說，450輛計程車每天可跑6趟次、租賃車200輛可跑3趟次，大型遊覽車預計跑50輛至100輛次，總計可提供3400趟服務。

交通部長林佳龍則說，預計明日過後，就不是尖峰，桃機會比較舒緩。根據桃機公司預報，今日入境旅客為8881人。

(中時 )