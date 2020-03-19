嚴德發：5月份後備教召暫停 10:512020/03/19 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國防部長嚴德發今在立院備詢。呂昭隆攝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼暫停3。4月後備軍人教召，國防部長嚴德發上午在立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時表示，受到新冠肺炎疫情影響，國軍5月份的後備教召、勤召也將停止辦理。 國防部因應新冠肺炎影響，已暫停3、4月份的後備軍人教育召集及勤務召集，梯次涵蓋上百梯，將近有2萬人。 嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，作上述表示。 (中時 ) #新冠肺炎 #立法院 #新冠 #影響 #肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 里長揪團歐洲行打卡遭瘋傳 網嗆：就不要樂極生悲！ 09:592020/03/17 生活 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 西甲瓦倫西亞足球隊 35％驗出新冠 13:042020/03/17 體育 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 川普稱新冠肺炎為「中國病毒」 陸外交部：堅決反對 16:012020/03/17 兩岸 吉爾吉斯宣布「封國」 16:552020/03/17 國際 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 軍事熱門新聞 新冠疫情飆升 倫敦封城倒數 2萬英軍待命 - 戰略 嚴德發：5月份後備教召暫停 - 軍事 嚴德發：會研討總長任期是否限齡 - 軍事 嚴德發立院證實：按進度 高教機6月首飛沒問題 - 軍事 怎麼了？美東6航母全都家裡蹲 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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