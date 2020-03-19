繼暫停3。4月後備軍人教召，國防部長嚴德發上午在立法院答覆民進黨立委王定宇質詢時表示，受到新冠肺炎疫情影響，國軍5月份的後備教召、勤召也將停止辦理。

國防部因應新冠肺炎影響，已暫停3、4月份的後備軍人教育召集及勤務召集，梯次涵蓋上百梯，將近有2萬人。

嚴德發上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，作上述表示。

(中時 )