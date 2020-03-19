台南市教育局超前部署，今天在崇明國中實際演練線上直播教學，台南市長黃偉哲也透過電腦跟學生對話。(曹婷婷攝)

台南市教育局超前部署，今天在崇明國中實際演練線上直播教學。(曹婷婷攝)

疫情會過去 學習要繼續！新冠肺炎疫情持續升溫，因應停課不停學，台南市教育局超前部署，今天在崇明國中實際演練線上直播教學，數學老師蔡宗榮透過通訊軟體與國二生進行遠距視訊線上教學，台南市長黃偉哲也當場在線上與學生互動。

崇明國中今天模擬一旦停課，師生如何各自在家上一堂數學課，師生在指定時間點，一同進入平台，即可線上教學同步化，並透過視訊互動，進行數學課程教學與評量。學生黃志中說，感覺上課可以更專心，因為要一直盯著電腦，也有同學認為這樣反而擔心分心，因為不在課堂上，可以做很多事。

校方表示，以通訊軟體進行遠距視訊直播教學，最大好處是能隨時互動，掌握學生學習專注度，也可即時回應學生的學習問題。

台南市教育局目前已完成3種線上自學模式，繼3月4日教育局和3大出版商共同發表公私協力的線上自主學習模式後，今天黃偉哲也在教育局長鄭新輝陪同下，到崇明國中了解教師運用通訊軟體對學生進行遠距視訊線上直播教學的實施情形。

黃偉哲表示，全球疫情快速擴散，台灣疫情也日漸升溫，未來各級學校學生隨時都有可能因學校停課、受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理而在家中自學，因此，必須妥善做好準備，不可以因停課而中斷學生的學習。

鄭新輝表示，為做好學生停課不停學準備，教育局規畫3種可行的線上自主學習模式。第一種公私協力模式，由3大出版社免費提供其建置線上學習資源，目前已架設在教育局首頁「線上自主學習網」，分別由各校完成師生操作使用的研習與指導。

第2種教師線上直播教學模式，由教師透過通訊軟體，在同一時間與班上不同地點的學生，進行遠距視訊教學，即時掌握學生的學習狀況，增進學習效果，透過實際演練，輔導團接著會進行第二階段教師直播教學的推廣研習，讓教師和學生都熟悉操作方式。

此外，教育局已進一步盤點完成現有和即將採購的平板與筆記型電腦共1萬1330台，配合5大電信業者提供無線網路優惠方案，將可提供家中無資訊設備和網路的學生在家自主學習需求，讓家長放心。

(中時 )