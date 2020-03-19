陸人社部：2月中小微企業免徵社保受益942億人幣 11:082020/03/19 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸人力資源社會保障部副部長李忠19日發佈會上表示，在社保助企「免減緩」方面，2月減免養老、失業、工傷三項社會保險費，累計1239億元（人民幣，下同）。 據新浪財經報導，其中以中小微企業的受益最大，因免徵社保費直接受益942億元，大型企業也因減收社保費直接受益209億元。 (旺報 ) #企業 #社會 #保費 #中小 #2月 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》全球化造成的貧富懸殊是「西方失勢」的原因？ 04:092020/03/15 財經要聞 敵視台商是自挖牆腳 04:102020/03/16 論壇廣場 陸1到2月規模以上工業增加值年減13.5％ 11:322020/03/16 財經 2月人民幣存款2519.3億 續降至6年新低 20:272020/03/16 財經 新冠肺炎／心慌慌 最新民調透露美國人害怕程度 11:052020/03/17 國際 雲南1-2月 煙草、電子行業逆勢上漲 17:152020/03/17 兩岸 疫情過後 李育家：中小企業還是需要市場 兩岸應回復對話 15:082020/03/17 財經 中小企營業額 掉五成 04:102020/03/18 財經要聞 《證交所》2月自營報喜，整體券商2月獲利月增翻倍 10:512020/03/18 財經 疫情若持續延燒 李育家：過半中小企業恐難支撐下去 09:152020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 房貸利率迎來史上新低 千萬貸款每月少繳2083元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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