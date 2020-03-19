大陸人力資源社會保障部副部長李忠19日發佈會上表示，在社保助企「免減緩」方面，2月減免養老、失業、工傷三項社會保險費，累計1239億元（人民幣，下同）。

據新浪財經報導，其中以中小微企業的受益最大，因免徵社保費直接受益942億元，大型企業也因減收社保費直接受益209億元。

(旺報 )