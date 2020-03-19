IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）2019年第四季本業營運續揚，雖受匯損逆風干擾，稅後淨利2.8億元、每股盈餘（EPS）0.44元，表現持穩高檔，帶動全年本業終止連7年虧損，稅後淨利3.08億元、每股盈餘0.48元，雙創近4年高點、終止連3年虧損。

南電董事會通過2019年股利分派案，擬以資本公積配發每股現金股利0.7元，超額配發股利。以18日收盤價47.6元計算，現金殖利率約1.47％。公司將於6月17日召開股東常會，全面改選董事。

不過，受新冠肺炎疫情衝擊市場信心下，台股19日開盤再度暴跌，接連摜破10年線及9000點關卡，一度下殺逾500點，創下3年8個月低點。南電受此拖累欲振乏力，股價開低走低，早盤一度重挫9.24％至43.2元，回測1個月波段低點。

南電2019年合併營收310.93億元，年增7.84％，為近5年高點。毛利率5.23％、營益率0.23％，分創近5年、近8年高點，本業營運終止連7年虧損。稅後淨利3.08億元、每股盈餘0.48元，雙創近4年高點、終止連3年虧損。

南電2019年第四季合併營收87.75億元，季增4.1％、年增13.19％，登5年高點，毛利率9.98％、營益率5.3％雙創8年高點。不過，因匯損致使業外由盈轉虧影響，稅後淨利2.8億元，季減20.71％、仍年增7.04％，每股盈餘0.44元，仍雙創近3年次高佳績。

南電受惠布局5G網通等高值化產品效益逐步顯現，在系統級封裝（SiP）載板需求符合預期，且5G網通、人工智慧（AI）及高效運算（HPC）銷售顯著增加下，2019年營收逐季成長，且產品組合改善亦帶動營運績效好轉。

南電2020年2月自結合併營收23.48億元，雖月減5.33％、降至近10月低點，仍年增達43.36％，登近8年同期新高。累計1～2月合併營收48.29億元，年增17.91％，創近4年同期高點。

展望後市，南電將持續拓展5G網通設備、SiP載板、高密度連接板（HDI）及人工智慧／高速運算（AI/HPC）等高值化產品。其中，今年5G網通、SiP、AI/HPC載板需求預期可望續增，並因應HDI採用滲透率增加帶動市場需求，將逐步提高HDI產品比重及產能。

南電預期，5G網通基礎建設、AI/HPC等需求，可望帶動今年大尺寸高層數的ABF載板產品需求續增，異質整合封裝技術發展趨勢亦將帶動系統級封裝（SiP）載板需求穩定提升。而5G手機需求預計今年顯現，亦可望帶動BT載板需求增加。

投顧法人預期，南電今年ABF載板受惠伺服器、人工智慧、5G基地台等需求，全年產能將維持滿載，且第四季可望新增10％產能。BT載板需求來自記憶體、機上盒（STB）、穿戴裝置，天線封裝（AiP）有望在第四季量產，PCB需求來自車用、新遊戲機、網通設備。

投顧法人認為，南電短線營運成長雖遭逢新冠肺炎疫情干擾，但中高階產能集中於台灣，受中國大陸疫情影響相對輕微，今年3大產品線成長展望正向，預期今年營收可望繳出高個位數成長、有機會上看雙位數，營運表現續揚可期。

(時報資訊)