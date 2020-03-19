媒體報導，美國電動車大廠特斯拉位於加州佛利蒙（Fremont）的汽車組裝廠周三上午仍然開工生產，儘管該廠所在的阿拉米達郡（Alameda County）政府已下令該廠只能維持「最低限度的基本營運」。受此激勵，周三特斯拉盤後股價反彈上漲3.26%，報373美元。

加州阿拉米達郡日前宣布實施「就地避難令」，命令所有非必要的商業活動都必須停止，以防止新冠疫情持續擴大。阿拉米達郡警長辦公室周二表示，特斯拉的佛利蒙工廠並不屬於就地避難令的「必要業務」，因此必須暫停生產，僅能維持「最低限度的基本營運」。

投資人擔心工廠停擺將導致特斯拉無法達成今年提高交車量的計畫，周三特斯拉股價收盤重挫16.03%，為361.22美元。

惟路透社報導，該廠員工停車場仍停放數千輛汽車，顯示員工仍然到廠上班，還有好幾輛18輪貨櫃車進入廠區。特斯拉與阿拉米達郡尚未回覆置評請求。

特斯拉位於佛利蒙市的工廠是其在美國唯一的汽車組裝廠，負責生產銷往歐洲與北美洲的Model 3電動車，也是特斯拉目前唯一生產Model Y休旅車的工廠。

特斯拉北美人力資源主管Valerie Workman周三上午在寄給員工的電郵中，鼓勵員工若無覺得不適，可在3月18日到廠上班。信中表示，特斯拉收到來自各級政府相互矛盾的指示，也收到佛利蒙的「就地避難令」。

彭博則報導，特斯拉在違抗阿拉米達郡警長辦公室的命令後，其佛利蒙組裝廠準備裁員約75%。

(時報資訊)