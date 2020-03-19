受到新冠肺炎進入大流行，衝擊全球經濟，也使得記憶體產業下半年的樂觀預期恐落空，漲勢恐受抑；法人持續賣超南亞科(2408)致股價打落跌停45.2元再創波段新低。

研調機構TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)表示，歐洲與美國疫情急速擴散，新冠肺炎成為全球大流行傳染病，將讓全球經濟陷入系統性風險，記憶體市場恐怕提前反轉進入不景氣週期。

從需求來看，新冠肺炎的大流行將嚴重衝擊經濟與社會活動，進一步影響個人消費力道；終端產品的出貨下滑，勢必將造成記憶體需求同步下修。2020年第一季與第二季DRAM與NAND Flash均價維持上漲，主要是因為年初客戶端庫存水位偏低，採購備貨意願強烈，然TrendForce認為真正的挑戰會從第三季開始，隨著需求萎縮導致庫存去化不易，將大幅削弱客戶端採購力道，使得DRAM價格漲幅受到抑制，在NAND Flash領域可能由漲轉跌。

DRAM廠南亞科仍對2020年全年市況維持樂觀看法，預估公司全年位元銷售量成長約10%，與市場需求成長率相當。南亞科第一季出貨亦符合預期，預估本季位元銷售量季成長低個位數百分比。受到外資及投信聯手賣超影響，南亞科今早股價續跌到今年新低。

展望今年市場，南亞科表示，2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，全年保持樂觀看法。需求面部分，預計伺服器需求穩定成長，手機DRAM搭載量增加，PC出貨量穩定，消費型電子產品需求穩定成長。供給面部分，供應商2019年資本支出保守，供給成長有限。

整體而言，記憶體產業下半年的樂觀預期恐打折扣，加上台股持續探底，賣壓不止，南亞科今早股價打落跌停，華邦電(2344)、旺宏(2337)等記憶體股全軍覆沒，模組廠威剛(3260)等亦不支。

(時報資訊)