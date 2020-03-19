《經濟》台積電中鏢，沈榮津：非產業員工、不影響產能 10:512020/03/19 時報資訊 王逸芯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台積電(2330)有一名員工確診新冠病毒疾病，震撼產業界，經濟部長沈榮津今日對此表示，由於該確診員工並非產線上人員，故對產能沒有影響。 沈榮津表示，台積電該確診員工不是產線員工，所以對產能沒有影響，且跟該名員工接觸過的其他員工，台積電也已經列出30名接觸者進行居家隔離。 沈榮津強調，產業界對於防疫，人員進出都必須測量體溫，且盡量不出國，多改為視訊方式，也會採取分組辦公。 (時報資訊) #沈榮津 #台積電 #經濟部 #新型冠狀病毒 #視訊會議 #居家隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中籲國人 儘量不要出國 04:102020/03/16 財經要聞 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 數量繼續爆增！新冠肺炎今再多10例確診 15:372020/03/17 生活 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 苗栗有新冠肺炎確診 零紀錄破功了 08:382020/03/18 生活 國內確診首度破百 今暴增23例 14:592020/03/18 生活 關鍵3例 憂成社區傳播破口 04:102020/03/19 生活新聞 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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