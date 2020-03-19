開發金(2883)昨天宣布啟動護盤機制，今早盤金融股重挫逾5%，而開發金有庫藏股護身，但早盤跌幅僅略小於類股指數。開發金在子公司商銀、證券、資本、壽險四大引擎獲利逐漸展現綜效，去(2019年)年稅後純益達128.5億元，每股稅後純益0.88元，全年獲利年成長達64%，創下近13年新高，2019年底每股淨值亦提高至12.86元。近30個交易日，開發金遭外資賣超21萬張，為外資賣超的前10名。

開發金今日盤中跌破7.2元，創2012年12月以來新低，昨天董事會決議，通過實施庫藏股，預計買回15萬張，期間從3月19日起至5 月18日，股價買回區間在7.6元到10元間，為金控開出啟動庫藏股的第一槍。金管會鼓勵上市櫃公司實施庫藏股，開發金此次實施庫藏股，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為1%，股價買回區間在7.6元到10元間，但買回價格若低於區間價格下限，將繼續買回，不只配合政府穩定股市措施，同時維護股東權益及公司信用。

(時報資訊)