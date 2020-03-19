新冠肺炎疫情延燒，台灣確診病例達百例，中央流行疫情指揮中心宣布「封國」，非本國籍人，一律限制入境，只要入境一定都要居家檢疫14天。離島的蘭嶼鄉也有人喊出同樣「封島」意見，盼望阻隔疫情進入島內。

蘭嶼國小校長Syamen Womzas在臉書呼籲，人之島也該好好考慮限制非蘭嶼人進島了，菲律賓巴丹省已經封島，為了整個族群生命的延續，大家要認真思考這個問題，要錢還是要命？並不是2擇1的問題，而是要如何做的問題。

蘭嶼鄉長夏曼．迦拉牧表示，現在買額溫槍都買不到，鄉公所只有2隻是鄉公所在使用，想購買額溫槍配置到機場及港口都沒辦法，離島購物不易，而且也沒有醫院，希望台東縣府能夠來協助幫忙。

另外，夏曼．迦拉牧認為，台東縣府應該召集蘭嶼及綠島外島來商討要如何因應，在甚麼情形下要來「封島」，如果疫情持續升溫下該如何面對，不要真的等到疫情發生後再來處置就已經來不及了。

(中時 )