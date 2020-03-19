由於國安基金在今盤後才開會討論是否進場，與央行也將在周四下午開會，討論是否降息等消息面未明朗，使市場信心潰堤，台股今持續開低殺低，盤面幾呈大崩盤窘境，盤中的上市與上櫃股票總計約300檔高掛跌停板免戰牌，而且多方人氣指標包括台積電、台塑四寶、鴻海、國泰金、富邦金也全面重挫，更使短多上演多殺多戲碼，致加權股價指數從開市後，即一路向下手探底，迄上午10：23已跌破8800點。

加權指數今甫開市未幾即連續跌破10年與9千點等市場評估或在低檔略有支撐的關卡，但該兩道關卡都見撐無撐，毫無抵抗力道，之後受制台積電除息之後還嚴重貼息，更影響整體市場持股信心大崩潰，停損賣單蜂湧而出，致大盤再向下失守8900點與8800點，目前10：34的指數暫報大跌523點，為8695點，跌幅逾5%，成交1398億元。

權值股方面，盤中僅見統一股逆勢演出，股王大立光在平盤附近狹幅游走，餘在台塑集團旗下南亞科率先高掛跌停板下，包括台積電、鴻海、台塑四寶、國泰金、中華電、台灣大、聯發科、和碩、中鋼、富邦金、兆豐金、中信金、第一金、廣達、聯電、遠東新、台泥、日月光投控、長榮航、華航、亞泥、長榮及仁寶等，悉數下挫。

據業內解讀，短線幾呈崩盤式向下探底，或與市場對央行降息及國安基金進場冀望過殷，而在國安基金迄目前仍未有進場聲浪下，才使持股信潰堤，指數一路在低檔見撐無撐。

(工商 )