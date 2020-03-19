陸股19日滬深兩市開盤短暫走強後便快速下挫，上證指數滑落2,700點關卡，觸及2,678點創年內新低，且下跌勢頭還在延續，而上證50同樣創下年內新低。

上證指數現跌1.8％，深證成指跌幅也超過1.5％。

大陸A股19日包括零售、餐飲等類股較強勢，口罩等熱門股則有調整勢頭。

(工商 )