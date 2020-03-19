上證指數滑破2,700點創年內新低 11:112020/03/19 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸股19日滬深兩市開盤短暫走強後便快速下挫，上證指數滑落2,700點關卡，觸及2,678點創年內新低，且下跌勢頭還在延續，而上證50同樣創下年內新低。 上證指數現跌1.8％，深證成指跌幅也超過1.5％。 大陸A股19日包括零售、餐飲等類股較強勢，口罩等熱門股則有調整勢頭。 (工商 ) #上證指數 #內新 #點創 #滑破 #陸股 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸新基建扮先鋒 概念股漲翻天 04:102020/03/16 焦點新聞 抗震！陸股3大指數小漲 口罩股反彈 09:492020/03/16 財經 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 陸股短線修正後 基礎消費股較看好 04:102020/03/17 投資理財 滬指收跌9點 五連跌 16:002020/03/17 財經 滬深兩市高開 水泥及化工股漲逾1％ 10:322020/03/18 財經 上證指數收跌1.8％ 連六跌 15:512020/03/18 財經 陸港觀盤－中美相繼釋利多 陸股可望提前觸底 04:102020/03/19 全球財經 三動力發酵 陸股基金有利圖 04:102020/03/19 投資理財 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 房貸利率迎來史上新低 千萬貸款每月少繳2083元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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