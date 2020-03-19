新冠肺炎疫情延燒，世界衛生組織正式宣布疫情全球大流行，出門戴口罩已是標準配備，政府亦宣導民眾避免出國前往疫區、減少出入人多場所的機會。產險業者表示，若有重要保單到期，民眾可多多利用網路投保，快速方便且不用接觸到人群。

雖然保險公司近幾年已積極推行網路投保，每年投保金額成長率雖逾四、五成，但透過網路投保的保費還不及總保費的百分之一，民眾依然習慣聯絡業務員投保，若民眾遇居家防疫宅在家，重要的保險到期，和泰產險表示，線上投保方便快速，讓居家防疫不用接觸人群，手指動一動在家輕鬆完成投保。

和泰產險表示，因應疫情，許多民眾出門或出遊都避免搭乘大眾運輸，改以自駕的方式通勤，不少久未駕駛的車輛，除了出門前做車輛檢查之外，保單內容也建議重新檢視，基本的強制險、第三人責任險、乘客責任險等完整的保障，都可以透過網路完成投保，才能放心開車出遊有事無恐。

另疫情緊張也讓民眾漸漸懂得檢視自身的醫療保障是否足夠，防疫期間又不想與保險業務員面對面接洽，這時候線上投保就成了居家防疫時期最好的投保管道之一。產險的相關商品保費較一般壽險低，也讓預算不足但又想為自身增添保障的民眾，多了一分選擇。

和泰產險自2017更名以來，成立和泰線上投保網滿三周年，和泰產險表示，為回饋保戶即日起投保金額滿300元不限險種，即可參加抽獎，為促進國旅，大獎送幸運保戶前往台東參與熱氣球嘉年華之旅。

(工商 )