新冠肺炎疫情持續擴散並全球蔓延，並全面嚴重衝擊各產業，其中觀光飯店、航空公司與旅行社更首當其衝受災最重，奢華酒店品牌文華東方酒店為減少財損，正式啟動員工減薪方案因應，董事局已接受由3月1日起每月減薪25%的薪酬由3月1日起生效。 飯店的同事們將被要求接受減薪，減少工作時間或無薪休假。企業同事會被要求接受10%至20%的減薪，為國際連鎖酒店品牌減薪開第一槍。

對這次集團總部採取的措施，台北文華東方酒店表示，台北文華東方與大多數國際酒店集團亦正在落實措施以控制集團的營運成本及開支，以確保集團順利渡過這不明朗時期。

台北文華東方酒店表示，由於預估疫情短時間內不會好轉，但為保障酒店及各辦公室員工的長遠就業，各國採取了不同的臨時措施，台北文華東方酒店鼓勵同仁儘可能安排補休、年假及國定假日等假別休息。所有員工已知悉相關臨時措施，集團亦會作出適時檢討。

文華東方酒店總部在發給全球各酒店同事的告知信函中指出，在不確定的年代裡，同仁與員工的支持和承諾將有助於確保文華東方酒店是全球領先的豪華酒店集團之一。從新冠肺炎疫情爆發後，文華東方酒店即採取相關措施保護客人和同事。

文華東方酒店總部在信中感感謝同仁的承諾並請求同仁的支持。信中指出，新冠肺炎疫情已是全球性問題，集團財務業績受到嚴重影響，原因是所有酒店的入住水平均出現暴跌，導致集團和酒店業主都遭受了前所未有的財務損失。 雖然文東東方是一個強大的全球品牌，未來前景十分樂觀，但仍必須立即採取行動，保護我們的業務，以維持長遠發展，並儘量減少就業機會流失。為了減輕財務損失，總部緊急應變組總結認為，全球所有同事，不論身處何地都需要臨時減薪。

文華東方酒店總部並強調，這不是輕描淡寫的決斷！基於事態的嚴重性，「這是正確的做法」。

文華東方酒店董事局已接受由3月1日起每月減薪25%的薪酬由3月1日起生效。 飯店的同事們將被要求接受減薪，減少工作時間或無薪休假。 企業同事會被要求接受10%至20%的減薪,視乎他們在機構的資歷水平而定。 隨著形勢的發展，文華東方酒店表示，很難預料事態會發展到什麼程度，以及這種狀況還會持續多久。 這些臨時措施將初步實施三個月。後續則視疫情發展確定是否需要延長時間。

文華東方酒店指出，這些臨時性減薪只適用於基薪，不會影響現金津貼等其他福利。

(工商 )