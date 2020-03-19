旅客少300萬 朱雲鵬：衝擊27萬個工作機會 11:092020/03/19 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立院財政委員會今（19）日舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會。 東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬在公聽會中指出，如果從旅客來台數量而言，2002年原本為298萬，但2003年SARS期間銳減至224萬、年減24％。 朱雲鵬表示，2019年來台旅客約1,186萬人次，2020年產業預估會減少至少300萬人次。他引用研究指出，每11位旅客可創造1位旅館從業人員工作機會，若來台旅客減少300萬人，換算下來將衝擊27萬個工作機會。 (工商 ) #朱雲鵬 #萬個工作 #機會 #公聽會 #來台旅客 也許您會感興趣 推薦閱讀 星座理財(3月16日～3月20日)－天蠍座（10月24日～11月22日） 震盪愈大 財利愈佳 04:102020/03/15 投資理財 12生肖本周運勢 不景氣求生他們最旺 12:302020/03/15 生活 祥碩雙引擎帶動 業績喊衝 04:102020/03/16 證券．權證 債券名家講堂 系列四－複合債基金也不能忽略 主題投資趨勢 04:102020/03/16 投資理財 大陸前兩月工業投資消費創新低 Q1負成長機會大 11:532020/03/16 財經 鄉林大陸重點個案復工 法人估：有機會賺1個股本 18:392020/03/16 財經 把脈金融趨勢－配置四大軸心策略 防禦為上 04:102020/03/17 全球財經 EY安永專欄－氣候相關財務風險與機會：公司準備好面對綠天鵝了嗎？ 04:102020/03/17 金融．稅務 台中就業機會多 青年失業率去年創8年新低 15:232020/03/17 生活 嘉義市北棟大樓延宕多年 19日下午辦公聽會 18:102020/03/18 政治 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 熔斷警報又來了！道瓊期再度狂殺近900點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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