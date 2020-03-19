立院財政委員會今（19）日舉辦「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會。

東吳大學巨量資料管理學院講座教授朱雲鵬在公聽會中指出，如果從旅客來台數量而言，2002年原本為298萬，但2003年SARS期間銳減至224萬、年減24％。

朱雲鵬表示，2019年來台旅客約1,186萬人次，2020年產業預估會減少至少300萬人次。他引用研究指出，每11位旅客可創造1位旅館從業人員工作機會，若來台旅客減少300萬人，換算下來將衝擊27萬個工作機會。

(工商 )