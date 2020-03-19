新北市長侯友宜再度超前部署！宣布20日開始，將封閉新北市內公有封閉型運動場館，暫停對外開放兩個禮拜，再視疫情發展處理。

全台新冠肺炎疫情18日已增至100例全台緊戒，侯友宜19日宣布新北各公有場館全面停止開放兩周，停業部分的無薪價或有薪假將與文化局、體育處等局處與業者再行研議。

(中時電子報)