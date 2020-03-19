侯友宜：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩周 11:012020/03/19 中時電子報 陳弘美 、中時、戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜。(圖／資料照，翻攝侯友宜臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜再度超前部署！宣布20日開始，將封閉新北市內公有封閉型運動場館，暫停對外開放兩個禮拜，再視疫情發展處理。 全台新冠肺炎疫情18日已增至100例全台緊戒，侯友宜19日宣布新北各公有場館全面停止開放兩周，停業部分的無薪價或有薪假將與文化局、體育處等局處與業者再行研議。 (中時電子報) #侯友宜 #新北市 #運動場 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #大陸 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 傲慢無知 絕不只戈貝爾一個 01:002020/03/16 運動天地 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 新冠肺炎影響 全球近8億高中以下學子無法上學 11:132020/03/17 生活 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 美國影星湯姆·漢克斯 治愈新冠肺炎出院 16:132020/03/17 國際 別只顧著造神！蔡正元稱真正有警覺心的人是他... 08:042020/03/18 政治 澎湖防疫爆內鬨 人心惶惶 12:142020/03/18 社會 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 政治熱門新聞 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 指揮中心這項防疫決策 趙少康氣到拍桌 - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 陳時中宣布入境管制後 網超怕這事：守不住了… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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