新冠肺炎疫情升溫，台灣高檢署為避免防疫漏洞，已規畫異地分區辦公，高檢署書記官長吳怡明表示，未來將智財分署所在的「博一」大樓規畫作為第二辦公區，以確保高檢署業務不受疫情影響如常運作，此外，赴埃及旅遊的高檢署檢察官返台後並沒有身體不適，目前已經自行居家檢疫中。

吳怡明指出，到埃及旅遊的檢察官出國前有進行報備，9日返台並沒有身體不適，而且，同團遊客都沒有感染情況發生，只是院、檢同仁帶有疑慮，檢察官主動從17日自行請假居家檢疫，由於中央流行疫情指揮中心宣示可以回溯，因此將檢察官更改為防疫隔離假。

吳怡明強調，赴埃及旅遊的檢察官很有防疫意識，返台後的2次法庭活動，都自行戴口罩，而且當時埃及並未列入紅色警示；目前高檢署其他出國的報備案，都遵守指揮中心命令，已經全部自行撤回。

至於其他防疫作為，吳怡明說，除了分區異地辦公，由於台高檢與台灣高等法院、司法院共用辦公廳舍，將與高院及司法院溝通消毒事宜；同時也規畫設置隔離偵查庭，落實防疫。

(中時 )