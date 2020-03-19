以演出《羋月傳》走紅的大陸男星高雲翔，2018年3月在澳洲拍攝《阿那亞戀情》時，驚傳與製作人王晶涉性侵被捕，遭控強制猥褻及剝奪人身自由，性侵案纏訟兩年，19日終於被判罪名不成立，洗刷清白。然高雲翔涉案後不僅演藝事業全毀，原本與明星妻子董璇也在去年五月離婚，育有一可愛女兒幸福家庭崩解。

性醜聞讓高雲翔當時正如日中天的演藝事業嘎然而止，還要面對龐大經濟壓力，除了支付天價保釋金，並傾家盪產打官司，因他醜聞案而受害無法播出的電視劇《巴清傳》（又名《贏天下》）也提出高額違約金。董璇起初也當起空中飛人，到澳洲陪伴丈夫出庭，以自己的人身自由，作高的保釋條件，為遵守保釋條件，一家人暫居當地面對官司審理，不離不棄的董璇還被大陸網友封「原諒教主」，不過，高與董最後還是離婚收場，但不少人都解讀兩人是為了保全財產而「假離婚」。

因性侵醜聞影響《巴清傳》播出，2018年12月4日，《巴清傳》的投資方唐德影視申請了對高雲翔和北京藝璇資產的保全措施，2019年1月4日法院裁定申請成立，二人6000萬人民幣（約2億7千多萬台幣）資產被凍結，4月4日，高雲翔被正式起訴。當時高雲翔曾在微博發文回應過此事：「唐德起訴的是我高雲翔，被告人中沒有董璇。所有事情皆因我而起，我也一直在積極配合處理。」極力澄清董璇與這件事無關。

後來傳出高雲翔為保護董璇的財產不受牽連，兩人已於去年5月秘密簽字離婚，且因高雲翔人在澳洲官司纏身無法回國，所以只能通過與民政局工作人員以「視頻通話」的方式來辦理。離婚方式被酸相當「新穎」、「奇葩」。

(中時 )