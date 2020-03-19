蘋果(Apple Inc.)在台灣時間 18 日晚間透過更新官網發表全新第四代 iPad Pro，提供 11 吋以及 12.9 吋款式。除了對於主相機、處理器的升級外，專屬的巧控鍵盤(Magic Keyboard)也格外受到矚目。對果粉來說的好消息是，根據蘋果官方說明，巧控鍵盤將可相容於第三代 iPad Pro(2018年10月發表)，持有第三代 iPad Pro 的用戶可以考慮。

根據蘋果官網，全新第四代 iPad Pro 所搭配的配件，包含跟第三代 iPad Pro 一樣的第二代 Apple Pencil，此外還包含巧控鍵盤以及鍵盤式聰穎雙面夾等兩種鍵盤配件。巧控鍵盤與全新的鍵盤式聰穎雙面夾，可以相容於第三代、第四代 iPad Pro，這兩代的 11 吋以及 12.9 吋款式全都可以支援。不過單以最新的第四代 iPad Pro 來說，僅可適用於最新的巧控鍵盤以及鍵盤式聰穎雙面夾配件，先前所推出的舊款鍵盤式聰穎雙面夾，無法用於第四代 iPad Pro，還請留意。

除了鍵盤配件還有 Apple Pencil，第四代 iPad Pro 還全線搭載 6GB RAM。2018 年 10 月發表的第三代 iPad Pro 中，僅有 1TB 容量款式搭配 6GB RAM，其他容量是 4GB RAM；不過在最新第四代當中，全部的儲存容量款式(128/256/512GB 以及1TB)都搭配 6GB RAM。且是首款支援 Wi-Fi 6(802.11ax)並搭載 U1 超寬頻晶片，這兩點跟 2019 年秋季發表的 iPhone 11 全系列相同。具備 U1 超寬頻晶片有利於提升 AirDrop 隔空投送的準確度，也有利於室內定位的應用。支援 Wi-F6 6 則可提升無線網路連線速度，並且支援更強、更健全的 WAP3 Wi-Fi安全協議。

第四代iPad Pro提供銀色以及太空灰色的選擇，11 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$25,900起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$30,900起；12.9 吋 iPad Pro Wi-Fi 機型售價 NT$32,900 起，Wi-Fi + 行動網路機型售價 NT$37,900 起。 儲存容量共128GB、256GB、512GB、1TB四種容量，最低儲存容量為128GB。適用於 11 吋 iPad Pro 的巧控鍵盤，售價 NT$8,900，適用於 12.9 吋 iPad Pro 的巧控鍵盤售價 NT$10,400。台灣官網目前都已上架第四代iPad Pro與巧控鍵盤，但是尚未開賣。巧控鍵盤蘋果台灣官網寫明預計 5 月推出，第四代 iPad Pro 的上市時間則等候進一步確認。

(中時電子報)