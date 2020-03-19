嘉義縣警方3個月前接獲民眾檢舉，在台南市一處社區公寓破獲一詐騙集團。（翻攝／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣警方3個月前接獲民眾檢舉，在台南市破獲一詐騙集團，員警直搗詐騙機房時，發現30餘坪的公寓住著13名成員，還有人尚在培訓階段就被抓，因正值新冠肺炎疫情期間，大批員警見10多名嫌犯聚集在屋內，還先一一釐清近期有無出國史、是否在居家檢疫或隔離，確認沒問題後，才敢把人帶回訊問。

嘉義縣警察局3個月前接獲民眾檢舉，說有詐騙機房在南部地區流竄，經過長時間跟監、搜證，發現該集團為規避警方查緝，隱身在台南市東區一處社區大樓頂樓內，除屋外及大門裝設微型攝影機由專人即時監看外，更嚴格控管集團人員出入，平時吃住都在屋內，僅由1至2位幹部外出採買日用品及傾倒垃圾，顯見其小心程度。

警方進一步發現，以35歲呂姓主嫌為首的詐騙集團，專門在網路上的社群媒體尋找下手目標，並依照主嫌傳授的教戰手則，以自許是股神巴菲特等話術教人投資，透過「假投資真詐騙」及「愛情公寓」類型的詐騙手法讓被害人上勾，因尚未有被害人報案，警方將根據查扣的資料清查被害人身分。

3月15日當天，嘉義縣警察局與刑事警察局、台南市政府警察局永康分局、嘉義市政府警察局刑警大隊及花蓮縣警察局刑警大隊持搜索票至該大樓埋伏，等呂嫌外出採買物品時將其壓制，霹靂小組用從頂樓破門而入，一口氣逮捕13名成員，查扣46支手機、3台筆電、現金12萬元、Wifi分享器及教戰手冊，訊後依詐欺、組織犯罪及湮滅刑事證據等罪移送嘉義地檢署偵辦。

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(中時 )