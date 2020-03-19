Charles Barkley reveals he fell ill and has been self-quarantined, has taken a coronavirus test but has not yet gotten the results pic.twitter.com/yyZnZ7z0eH — gifdsports (@gifdsports) March 13, 2020

還記得13日驚傳身體不適，選擇接受新冠病毒檢測，且隨即自我居家隔離的《TNT》知名球評巴克利嗎？如今都快過了1周，巴克利不但沒有公布病毒檢測結果，反而是完全神隱，令人不禁擔憂他的身體狀況，更期望他趕緊公布自己檢測結果。

巴克利是在NBA宣布無限期停賽沒多久，就發現自己身體出了狀況，根據他本人透露，他先前曾在紐約待了一周時間，隨後前往亞特蘭大發現自己身體不適，在同事與醫生建議下，隨即13日接受新冠病毒檢測，至今遲遲沒有公開結果。

畢竟從接受新冠病毒檢測到出現結果，最快只需幾個小時，籃網算是比較慢公布結果的球隊，他們花了整整5天時間，才公布包含杜蘭特在內的4名籃網球員確診消息，如今巴克利接受檢測，都過了快1周還沒有結果，難免引發外界遐想。

起碼巴克利的防疫觀念還算正確，因為自從他感覺身體不適，就跟電視台請假居家隔離，只是到現在還沒公布檢測結果，難免給人他已經「中鏢」的感覺，畢竟身為NBA傳奇球星的巴克利，向來很顧面子，或許感染新冠肺炎，對他來說是種恥辱吧！

(中時 )