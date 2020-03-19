留學生返台機票飆漲？林佳龍：會就個案了解 11:162020/03/19 中時 姚志平 、 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍19日赴立法院備詢。（姚志平攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲新冠肺炎疫情爆發，傳出有留學生想要返台但機票價格爆漲問題，交通部長林佳龍19日表示若有涉及契約，希望航空公司依法令規定辦理，但若涉及商業行為，會就個案了解。 交通部長林佳龍今日赴立院進行備詢，接受質詢前受訪表示，預期近日將會有萬人從國外返台，國內的運輸能量都已經加強準備，目前已安排400輛計程車、200輛租賃車以及接駁遊覽車待命，來面對即將到來的旅客量 而針對留學生想返台是否遇到機票飆漲，林佳龍則做上述表示。 (中時 ) #林佳龍 #個案 #問題 #機票 #航空 也許您會感興趣 推薦閱讀 星宇航空董事長 率真張國煒 帶星宇過疫關 04:092020/03/15 財經要聞 停航仍須發薪 6航空公司皆需專案貸款 10:402020/03/16 生活 疫情掀起全球鎖國！林佳龍下令推紓困2.0 17:042020/03/17 財經 94國淪陷重創觀光 交通部擬提更有感紓困2.0 17:432020/03/17 生活 航空業 5月底前恐掀破產潮 20:502020/03/17 財經 川普救經濟 擬砸8,500億美元 04:102020/03/18 全球財經 紓困2.0要更有感 林佳龍：航空至少300億 09:372020/03/18 生活 留學生爆逃難潮 林佳龍：盡力協助 09:522020/03/18 生活 林佳龍：擬投300億 助航空公司度難關 11:392020/03/18 政治 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 10:462020/03/19 財經 政治熱門新聞 台每周10萬個口罩與美交換 李來希抓狂飆罵5字 - 政治 罷韓拚了？陳致中再嗆韓國瑜 網一句話怒轟！ - 政治 指揮中心這項防疫決策 趙少康氣到拍桌 - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 豪賭？「村長」驚爆：桃園兩高官赴歐洲 回台未隔離... - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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