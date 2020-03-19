歐洲新冠肺炎疫情爆發，傳出有留學生想要返台但機票價格爆漲問題，交通部長林佳龍19日表示若有涉及契約，希望航空公司依法令規定辦理，但若涉及商業行為，會就個案了解。

交通部長林佳龍今日赴立院進行備詢，接受質詢前受訪表示，預期近日將會有萬人從國外返台，國內的運輸能量都已經加強準備，目前已安排400輛計程車、200輛租賃車以及接駁遊覽車待命，來面對即將到來的旅客量

而針對留學生想返台是否遇到機票飆漲，林佳龍則做上述表示。

(中時 )