為了應對新冠肺炎疫情的蔓延，通用、福特及飛雅特克萊斯勒集團（FCA）和美國汽車工人聯合會（UAW）17日達成協議，同意削減美國工廠的產量，並限制工人人數。UAW在一份聲明中指出，各大汽車製造商同意「輪流關閉部分工廠，並對工廠進行全面深度清潔；輪班延長換班時間，制定避免成員接觸的計畫」。

《中國網》報導，之前UAW主席Rory Gamble曾公開提議車企，工廠停產兩周以應對病毒的威脅，但並未被採納。Rory Gamble表示，如果汽車製造商不採取更多措施來確保工廠工人的安全，工會將採取單邊行動。

據了解，美國通用、福特、FCA完全關閉工廠兩周，第一季可能將損失數十億美元的收入。目前，通用、福特及FCA表示，部分可遠端辦公的員工（工具是設計軟體和電子表格）將在家工作，以減少其暴露在外感染病毒的風險，但組裝車輛的工廠工人仍需在產線上工作，但會限制工人的數量，減少其在休息區和餐廳等場所的聚集。

根據17日晚間達成的協議，UAW允許汽車製造商繼續以較低的速度生產有利可圖的車型，如福特F-150皮卡、FCA旗下的Jeep牧馬人，以及通用汽車凱迪拉克凱雷德ESCALADE。

此外，17日，通用汽車和福特汽車表示，兩家公司均有一名在美國工程中心工作的員工在病毒檢測中呈陽性，這是美國汽車製造商首次發現新冠肺炎確診病例。

(旺報 )