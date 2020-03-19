為迎合數位支付消費趨勢，提供消費者更多元的數位支付體驗，並在新冠肺炎疫情持續擴散蔓延升溫之際，減少買賣雙方接觸紙鈔機率，台灣麥當勞已低調導入LINE Pay支付系統，第一家LINE Pay測試餐廳自3/19日起，於三重重陽餐廳正式進行市場測試，林森二、台北昆明及羅斯福餐廳則陸續進場，3月底前四家餐廳均可提供LINE Pay支付，預計今年中即可逐步擴展至全台麥當勞餐廳。

台灣麥當勞自2018年致力推動多元支付，提升消費者的數位體驗，包括「信用卡小額支付」、三大國際Pay（Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay），2019年四大票證電子支付（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡）加入服務行列後，並將於2020年3月，成為台灣首先推出LINE Pay消費的美式連鎖速食業。

台灣麥當勞表示，多元支付已是消費潮流，看好掃碼支付在台使用率逐年攀升的發展趨勢，為提供顧客更便利多元的支付方式，麥當勞與LINE Pay合作，待全面上線後，消費者直接以手機開啟LINE Pay， 即可在麥當勞「數位自助點餐機」、餐廳櫃檯、McCafe旗艦專櫃及得來速掃碼支付，省去現金交易及找零的時間，並享有更快速方便的消費體驗。

台灣麥當勞表示，為鼓勵消費者多加使用多元支付，麥當勞餐廳進一步導入LINE Pay，主要看中運用範圍廣泛的LINE POINTS點數生態系，不僅讓消費者在麥當勞支付的選擇性更多、點數適用的通路也更廣，希望透過整合性的數位方案，讓消費者經驗更貼近生活日常。台灣麥當勞並表示，未來麥當勞餐廳還可適用LINE POINTS點數折抵消費，歡迎消費者多多利用麥當勞最多元齊全的支付方式。

(工商 )