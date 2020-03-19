新冠肺炎持續升溫，民眾對於酒精需求持續增加，不少民眾表達無法順利買到酒精，台糖董事長陳昭義19日在立法院經濟委員會中表示，台糖的酒精原料全數來自進口，預計4月10日到港，剩餘33萬公升的酒精會逐日釋出供應。

陳昭義說，台糖的酒精原料來自國外，進口95%的酒精來使用，現在因為防疫需求因此調配酒精濃度至75%，但最近因防疫需求量大，庫存消耗快，目前剩餘33萬公升，預計下一批原料要到4月10日才會進港，最快15日入庫後就會生產，這段期間會控管庫存量穩定釋出。

陳昭義補充，我國酒精主要供應來源還是台酒公司，台糖在2005年就停止生產，後續都是進口酒精原料來加工出貨。他說，目前台酒有6個酒廠在生產，每日供應20萬瓶，台糖每日僅生產2萬瓶。

面對民眾買不到酒精，經濟部長沈榮津卻說，防疫的主要供應者是台酒，且根據經濟部掌握防疫酒精是「供過於求」，重點是要如何布點銷售，這部分需要台酒處理滿足國人需求。

值得注意得是，經委會召委邱議瑩出面要求官員「據實回答」，認為立委質詢讓官員回答會被「斷章取義」，引發社會大量搶購，更要求記者報導不要「去頭去尾」要完整報導。

(工商 )