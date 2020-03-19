台北監理所所長袁國治涉嫌與業者勾結貪汙案，法務部廉政署再擴大追查出另名監理所車輛管理科陳姓科長也涉嫌於2017年擔任汽車代驗廠考核小組委員時，向盧姓業者收賄，協助盧的代驗廠順利通過升等，昨日廉政部搜索約談陳姓科長等6名嫌犯到案，並於今（19）日清晨移送北檢複訊，訊後，檢方將陳姓科長聲請羈押禁見，其餘被告則裁定以5萬至20萬元交保。

法務部廉政署偵辦台北監理所所長袁國治貪汙案，再擴大查出台北市區監理所車輛管理科陳姓科長，他擔任代驗廠考核小組委員，負責考核代驗廠，涉嫌於2017年間協助盧姓業者順利升等後，與盧男相約見面，收受賄款。

檢廉昨日大舉搜索11處地點，約談陳、盧6名涉嫌人到案漏夜偵訊至今日凌晨移送北檢複訊，其中陳姓科長由檢方向北院聲押，其餘被告則裁定交保。

廉政署指出，依據「交通部公路總局各監理所站年度考核汽車代驗執行要點」，監理所必須對轄區內的汽車代驗廠進行考核，業者若順利通過升等或維持等級，對於業者的業務有極大助益。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)