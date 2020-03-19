NBA近期接連傳出有球員確診新冠肺炎，包含猶他爵士、底特律活塞以及布魯克林籃網都有人感染新冠病毒，如今NBA球員工會執行董事羅伯茲（Michele Roberts）爆料，就他聽到的數字，聯盟裡約有一半的球員感染病毒！

截至目前為止，爵士球員戈貝爾（Rudy Gobert）和米契爾（Donovan Mitchell）、底特律活塞伍德（ChristianWood）以及昨天布魯克林籃網陣中包含一哥杜蘭特（Kevin Durant）共4名球員，總計有7人感染新冠肺炎，不過據羅伯茲的說法，這波疫情將會在聯盟持續延燒。

羅伯茲接受《今日美國報》（USA Today）訪問時表示，堅信接下來將有更多球員被感染，她說：「我們大多數人都會被驗出陽性反應，就算沒有呈陽性，也會染上新冠病毒。」羅伯茲表示，自己不會透露球員身分，因為這是一個恥辱，「但是我堅信將會有更多球員、聯盟職員甚至是球員工會職員經過篩檢後對病毒呈陽性反應，我聽說這個數字是40至50%，無論是否進行檢測。」

目前NBA已宣布暫停賽季，為了鼓勵球迷多待在家減少出門次數，NBA宣布即日期提供免費的NBA League Pass服務，讓球迷能待在家免費觀看今年賽季的所有比賽重播以及球賽精華，這項服務將持續到當地時間4月22日。

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(中時電子報)