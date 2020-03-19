台中市議會今天召開第3屆第4次臨時會，台中市議員王立任提出臨時動議為藝文產業爭取紓困補助，為這些被市政府遺忘的藝文團體發聲。議長張清照裁示，全案併入明天的專案報告。

王立任說，日前台中市政府提出的「台中紓困九箭」方案，雖然為用心提出的紓困計畫，但是因為先畫靶才射箭，導致在未先廣納產業意見下而讓箭完全射歪，也讓各行各業看的到，但吃不到。

王立任表示，因「台中紓困九箭」計畫內並無特別為純表演性質的藝文團體如樂團、劇團、雜技團等規劃出紓困方案，但這些團體在這次疫情中所受衝擊如： 展演活動遭取消或退票、人員薪酬、場地及設備租金等營運困難，絕對是首波受到影響的人。

為解決這些團體的紓困問題，王立任首先在3／16日的民進黨團記者會上發聲，隔天又立即召開「藝文團體紓困補助計畫座談會」，讓各藝文團體直接面對面向台中市政府提出困難與需求。今日在第3屆第4次臨時會上又提出臨時動議要求台中市政府針對藝文團體的紓困計畫提出專案報告。

王立任強調，此次疫情事態嚴重，各種產業皆受到衝擊，許多表演團體已快撐不下去，身為文化城的台中市應該更重視如何協助藝文團體度過這次難關。

(中時 )