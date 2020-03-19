新冠肺炎疫情衝擊全球，各國紛紛祭出鎖國政策，而航空業首當其衝，行政院主計總處、金管會、財政部及交通部昨達成共識，針對協助航空業專案貸款，將以專案方式協調中華郵政公司及公民營銀行提供資金支持，同時協調相關公民營行庫協助航空公司既有貸款展延，由交通部訂定專案貸款相關作業要點，近日確定後即對外說明。

根據國際航空運輸協會（IATA）預測，今年全球航空業營收損失可能高達1130億美元，需要政府協助的資金可能高達2000億美元。交通部表示，部長林佳龍2周前即掌握疫情對航空業的衝擊，隨即指示同仁研議進一步紓困作法，經邀集6家國籍航空業者與台北市航空商業同業公會座談後，了解航空業者期盼政府能在營運資金貸款給予協助，因此隨即啟動專案貸款相關規劃作業，並獲得行政院支持。

據悉，該方案除了將協調相關公民營行庫協助航空公司既有貸款展延，也將由郵政儲金轉存銀行提供貸款，提供業者1年郵局機動利率利息補貼。另貸款額度也預計將取消300億元上限，依航空業者提出申貸的實際需求專案審查。擔保部分，以業者自行擔保優先，不足部分則以信保基金提供協助信用擔保。

交通部指出，後續將請各國籍航空公司提出因應本次疫情的應變計畫、相關資金需求及具體財務規劃，並邀請跨領域專家及銀行團共同協助審查，以提供航空業穩定營運資金，全力協助業者度過疫情寒冬。

(中時 )